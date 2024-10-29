Ярославскую службу ОКН возглавит экс-сотрудница ФАС

Исполняющей обязанности руководителя государственной службы охраны объектов культурного наследия (ОКН) Ярославской области будет Светлана Охинцева, ранее работавшая в областном УФАС. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«В УФАС по ЯО получила опыт на всех этапах карьерного роста, от специалиста-эксперта отдела контроля закупок до заместителя руководителя службы. Большой опыт в надзорной и контрольной деятельности поможет Светлане Николаевне справиться с теми масштабными задачами, которые мы ставим перед собой в вопросе приведения нашего культурного наследия в порядок»,— сообщил губернатор.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что руководитель службы Анна Рожкова покинула пост по причинам личного характера еще в марте 2024 года, службу она возглавляла с августа 2023 года. Исполняющей обязанности стала Елена Субботина. При назначении нового руководителя она продолжит работать на посту заместителя главы.

Алла Чижова