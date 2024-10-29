В ЯНАО компанию оштрафовали за незаконную надбавку к цене на нефтепродукты

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) ООО «Континент» оштрафовали на 50 тыс. руб. за завышение надбавки к ценам на нефтепродукты, которые продавались на заправке. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Установлено, что ООО "Континент" на 17 % допущено завышение предельной торговой надбавки к ценам на нефтепродукты, реализуемые через автозаправочную станцию села Сеяха»,— сказано в сообщении.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона. Отмечается, что был составлен протокол по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

Полина Хабарова