Цены на элитную недвижимость в Сочи выросли на 25%

Средняя стоимость жилой недвижимости бизнес-класса в Сочи за последний год увеличилась на 25%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Циан.Аналитика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке жилой недвижимости в России возросла на 24% за прошедший год. По данным руководителя центра аналитики федеральной компании «Этажи» Ирины Пашковской, в Уфе цены увеличились на 27,4%, в Челябинске прирост составил 27,2%, в Ростове-на-Дону — 26,8%. В Новороссийске цены увеличились на 10%, а в Краснодаре — на 7%.

Анализ рынка показывает, что ситуация варьируется от города к городу: в то время как в некоторых городах, таких как Волгоград и Краснодар, наблюдается лишь незначительный рост, то в других, например, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, стоимость «квадрата» увеличилась на 31%, в Челябинске и Омске — в 41–42%.

Эксперты считают, что дальнейшее повышение цен на недвижимость неизбежно. Директор департамента аналитики «Неометрия» Ксения Рысенко уточнила, что застройщики будут вынуждены корректировать стоимость жилья ввиду роста себестоимости строительства и инфляционных процессов. Массовой корректировки цен не предвидится, и возможные колебания будут носить локальный характер, отметила госпожа Рысенко.

Мария Удовик