Администрация Нижнего Тагила закупит три автобуса за 65 млн рублей
Власти Нижнего Тагила инициировали закупку трех автобусов, которые будут оборудованы валидаторами, на общую сумму 64,99 млн руб. Информация об этом содержится в карточке на портале госзакупок.
Администрация Нижнего Тагила закупит три белых автобуса за 65 млн рублей
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Согласно документации, будет закуплено три белых автобуса на газовом двигателе. В каждом из них будет от 25 до 30 посадочных мест, вместимость одного автобуса составит около 100 человек.
Заявки принимаются до 2 ноября. Автобусы должны быть поставлены до 10 декабря.