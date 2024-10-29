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Власти Нижнего Тагила за 22,5 млн рублей обустроят пять мемориалов ВОВ

Власти Нижнего Тагила инициировали проведение торгов на обновление пяти мемориалов, посвященных памяти Великой Отечественной войны. Информация об этом содержится в карточке на портале госзакупки.

Власти Нижнего Тагила инициировали проведение торгов на обновление пяти мемориалов, посвященных памяти ВОВ

Власти Нижнего Тагила инициировали проведение торгов на обновление пяти мемориалов, посвященных памяти ВОВ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Власти Нижнего Тагила инициировали проведение торгов на обновление пяти мемориалов, посвященных памяти ВОВ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно техзаданию, планируется, что будут обновлены мемориалы, расположенные в с. Сулем, с. Серебрянка, с. Елизаветинское, с. Верхняя Ослянка и д. Усть-Утка. Так, в Сулеме и Серебрянке мемориальные комплексы будут выполнены из гранита. Подрядчик установит площадку из колотого гранита, где разместится бронзовая скульптура солдата высотой не менее 2,2 м и шириной не менее 0,9 м. «Солдат должен быть выполнен на постаменте не менее 5005050 мм, что является единой неразделимой конструкцией. Скульптура солдата должна быть выполнена с автоматом. Обмундирование и одежда должны соответствовать времени Великой Отечественной войны»,— сказано в документации.

На трех других гранитных блоках будут выгравированы фамилии воинов погибших на фронтах солдат, ветеранов Великой отечественной войны. Аналогичные комплексы появятся в Верхней Ослянке и Усть-Утке. В Елизаветинском вместо трех гранитных блоков будет установлено четыре.

Заявки принимаются до 1 ноября. Ожидается, что работы по обустройству мемориалов будут завершены до 1 апреля 2025 года.

Анастасия Таначева

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