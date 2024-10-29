Власти Нижнего Тагила за 22,5 млн рублей обустроят пять мемориалов ВОВ
Власти Нижнего Тагила инициировали проведение торгов на обновление пяти мемориалов, посвященных памяти Великой Отечественной войны. Информация об этом содержится в карточке на портале госзакупки.
Власти Нижнего Тагила инициировали проведение торгов на обновление пяти мемориалов, посвященных памяти ВОВ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно техзаданию, планируется, что будут обновлены мемориалы, расположенные в с. Сулем, с. Серебрянка, с. Елизаветинское, с. Верхняя Ослянка и д. Усть-Утка. Так, в Сулеме и Серебрянке мемориальные комплексы будут выполнены из гранита. Подрядчик установит площадку из колотого гранита, где разместится бронзовая скульптура солдата высотой не менее 2,2 м и шириной не менее 0,9 м. «Солдат должен быть выполнен на постаменте не менее 5005050 мм, что является единой неразделимой конструкцией. Скульптура солдата должна быть выполнена с автоматом. Обмундирование и одежда должны соответствовать времени Великой Отечественной войны»,— сказано в документации.
На трех других гранитных блоках будут выгравированы фамилии воинов погибших на фронтах солдат, ветеранов Великой отечественной войны. Аналогичные комплексы появятся в Верхней Ослянке и Усть-Утке. В Елизаветинском вместо трех гранитных блоков будет установлено четыре.
Заявки принимаются до 1 ноября. Ожидается, что работы по обустройству мемориалов будут завершены до 1 апреля 2025 года.