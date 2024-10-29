В Татарстане осудят уроженца Москвы за пропаганду нацизма в исправительной колонии

В Следственном комитете Татарстана завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего уроженца Москвы, осужденного исправительной колонии, который пропагандировал нацизм. Ранее обвиняемого уже привлекали к административной ответственности за демонстрацию нацисткой символики. Об этом сообщили в пресс-службе СК республики.

По версии следствия, в октябре 2023 года уроженец Москвы, отбывая наказание в исправительной колонии №5 Татарстана, неоднократно показывал сокамерникам татуировки на теле с атрибутикой и символикой нацизма. Пресс-служба СК Татарстана сообщила, что символика оскорбляет многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.

Сотрудники следствия собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Диана Соловьёва