Башкирии спишут 21 млн рублей долга по бюджетным кредитам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании заложенности по бюджетным кредитам 25 регионам, в числе которых Башкирия. Власти этих субъектов получат господдержку, так как активно развивают транспортную, энергетическую и коммунальную инфраструктуру, необходимую для запуска новых инвестпроектов, отмечается в пресс-релизе правительства. Размер задолженности уменьшится на сумму налоговых доходов, поступивших в 2023 году в федеральный бюджет от реализации инвестиционных проектов.

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Общий объем списания — 25,9 млрд руб.

Башкирии будет списано 21,9 млн руб. Наибольшие суммы предусмотрены для Московской области (14,16 млрд руб.), Татарстана (9,47 млрд руб.) и Пермского края (743,9 млн руб.).

Механизм списания задолженности по бюджетным кредитам, запущенный в конце 2020 года, стал одним из инструментов стимулирования развития инфраструктуры и инвестиционной активности в регионах. Списание распространяется на инвестиционные проекты, реализуемые в приоритетных отраслях: сельском хозяйстве, туризме, обрабатывающих производствах, жилищном и дорожном строительстве.

Наталья Балыкова