Продажи новых автомобилей в Башкирии выросли на 24,8%

В сентябре продажи новых легковых автомобилей в Башкирии выросли на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, но сократились на 1,8% по сравнению с августом. Как сообщают профессиональное сообщество «Автомаркетолог» и аналитики Verra, всего в прошлом месяце в республике было зарегистрировано 4098 новых автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Наибольший рост числа регистраций — за китайскими автомобилями: продажи Geely выросли за год на 76%, Tank — 57%, Changan — 177 %, Chery — 50% и так далее.

Отечественная Lada продемонстрировала падение на 11%. При этом автомобили АвтоВАЗа остаются лидерами рынка, занимая на нем 35,8%.

Как ранее сообщал «Ъ», с 1 октября в России повысился утилизационный сбор — в среднем на 70–85%.

Олег Вахитов