В парк на Даманском острове хотят купить экстремальные аттракционы

В Ярославле для городских парков планируют закупить новые аттракционы. Об этом сообщила директор «Дирекции городских парков культуры и отдыха» Ярославля Вера Виноградова в ходе открытого совещания в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В парк на острове Даманский планируют закупить два экстремальных аттракциона: «Марс» (качели с полным переворотом) и цепочную карусель с подъемом. Также дирекция хочет обновить маршрут веревочной трассы и реконструировать автодром, сделать пункт проката водных аттракционов. В планах – организация фестиваля ледовых скульптур.

В Юбилейном парке установят сцену и, возможно, появится автодром, этот вопрос в стадии обсуждения. Также в следующем году там хотят обустроить дорожки. Зимой будет залит каток и установлена горка. Зимние горки установят еще в парке Нефтяник и на Советской площади. В парке 30-летия Победы ведутся переговоры о расширении площадки веревочного парка «Лапки».

Летом городские парки посетили более 2 млн человек. По словам госпожи Виноградовой, выручка предприятия за 9 месяцев 2024 года составила 144 млн руб., что на 15% больше, чем в 2023 году. Всего было продано 678 тыс. билетов.

Алла Чижова