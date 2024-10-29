Шестеро жителей Башкирии подозреваются в попытке сбыта крупной партии наркотиков

Управление МВД по Стерлитамаку возбудило уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере. Пятерым подозреваемым от 19 до 32 лет, еще одной девушке — 25 лет, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно пресс-релизу, подозреваемых задержали с поличным. У них изъяли фольгированные свертки с полимерными пакетиками, внутри которых были синтетические наркотики общим весом более 3 гр.

Задержанные признали вину. На допросе они сообщили, что в мессенджере им предложили подработку: приобрести наркотики и сбывать их через тайники-закладки в городе.

Пятерых подозреваемых арестовали, девушка находится под подпиской о невыезде.

Венера Хисамова