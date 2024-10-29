Курултай Башкирии внес в Госдуму законопроект о штрафах за курение в школах

Курултай Башкирии внес на рассмотрение в Государственную Думу проект федерального закона об ужесточении ответственности за курение на территории школ и детских садов. Как сообщает пресс-служба республиканского парламента, в случае принятия он позволит иначе квалифицировать такие правонарушения и налагать повышенные штрафы — от 2 тыс. до 3 тыс. руб. вместо применяемых сейчас 500–1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Масштабы курения среди несовершеннолетних вызывают тревогу за здоровье нашей молодежи, — прокомментировал спикер Курултая Константин Толкачев. – Курят, по имеющимся данным, около 60 % российских старшеклассников. Причем опросы уже взрослых курильщиков показывают, что больше половины из них свой первый опыт курения получили именно в школе».

Как сообщал «Ъ-Уфа», в марте этого года комиссия Совета законодателей рекомендовала не вносить в Госдуму этот законопроект. В отзыве на документ проблема увеличения числа курящих детей и подростков признавалась актуальной, однако отмечалось, что реализация проектируемого дополнения может привести к «неоднозначному толкованию правовой нормы» и проблемам в правоприменительной практике. В начале октября законопроект получил положительный отзыв правительства России, согласившегося с его концепцией и предложившего уточнить отдельные формулировки.

Майя Иванова