В Ярославской области повысят налог на доходы иностранцев

Правительство Ярославской области в 2025 году планирует получить в консолидированный бюджет региона дополнительно 391 млн руб. доходов за счет повышения НДФЛ для иностранных граждан, работающих на основании патента. Для этого власти повысят коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда. Соответствующий проект закона внес в областную думу губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, влияет на сумму налога на доходы физических лиц для иностранных граждан, которые работают на основании патента. С 2017 по 2024 годы он устанавливался в размере 1,9, сейчас он вырастет до 3,22.

«Проектом закона в целях выравнивания налоговой нагрузки по налогу на доходы физических лиц на иностранных граждан и граждан Российской Федерации, занятых на аналогичных работах, предлагается установить на 2025 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, в размере 3,22»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Антон Голицын