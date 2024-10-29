В Екатеринбурге появилась улица в честь актера Александра Демьяненко

В Октябрьском районе Екатеринбурга появилась улица в честь советского актера Александра Демьяненко, сыгравшего роль Шурика в комедийных фильмах Леонида Гайдая. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Демьяненко в фильме «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»

Фото: kinopoisk.ru Александр Демьяненко в фильме «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»

Фото: kinopoisk.ru

Улица в честь актера появилась между улицами Юрия Гуляева и Марка Бернеса. Ранее она носила проектное наименование «Проектируемая улица-40». Контроль за исполнением постановления по присвоению названия будет исполнять замглавы города Рустам Галямов.

Александр Демьяненко родился в Свердловске в 1937 году и стал наиболее известен по роли Шурика в фильмах «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», а также по фильмам «Иван Васильевич меняет профессию», «Угрюм-река» и другим. Актер умер в Санкт-Петербурге в 1999 году.

Напомним, в феврале в Екатеринбурге появилась улица, которая была названа в честь уральского драматурга, поэта и актера Владимира Балашова. Дорога соединяет улицы Тенистую и Григория Речкалова, которые находятся в Академическом районе.

Ирина Пичурина