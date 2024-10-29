В Казани за 21,1 млн рублей отремонтируют здание на улице Карла Маркса

В Казани за 21,1 млн руб. проведут капитальный ремонт здания по адресу: ул. Карла Маркса, 61. Информация об этом появилась в тендере на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани за 21,1 млн руб. отремонтируют здание на ул. Карла Маркса

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани за 21,1 млн руб. отремонтируют здание на ул. Карла Маркса

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По проекту отремонтируют части здания, а именно литер В, В1, Ж и Е. Работники отремонтируют чердак, кровлю из металлочерепицы. Также запланировано утепление кровли, чердачного покрытия, установка ограждений, снегодержателя кровли, слуховых окон, ремонт вентиляционных шахт, системы охранного телевидения, тревожной сигнализации, смена водосточных труб, благоустройство территории.

По адресу ул. Карла Маркса, 61, расположена прокуратура Вахитовского района. Там работал бывший прокурор Татарстана Кафиль Амиров.

Согласно информации из документов, заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана. Разработчиком проекта является компания «Доминантпроект» из Казани. Капремонт должны завершить до 31 мая 2025 года.

Диана Соловьёва