Жительница ХМАО подожгла здание мэрии и машины ДПС по указанию мошенников

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) подожгла здание администрации Мегиона и три машины ДПС. Как «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, по предварительным данным, она действовала по указанию мошенников, сейчас женщина задержана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

«В результате возгорания пострадавших нет, в отношении югорчанки возбуждены дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога)», — рассказали в полиции.

В ГУ МЧС по ХМАО «Ъ-Урал» рассказали, что сообщение о пожаре поступило 28 октября в 20.38. На момент прибытия первого подразделения сотрудников МЧС наблюдалось плотное задымление в кабинете на первом этаже. «В результате пожара повреждено два кв.м., открытое горение ликвидировано в 20.44. На месте работали шесть пожарных расчетов», — добавили в региональном МЧС.

Мария Шараева