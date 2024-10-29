Работник «Башкиравтодора» оштрафован за упавшую на подростков остановку

Бывший главный инженер филиала АО «Башкиравтодор» осужден по делу о падении остановочного павильона на двух подростков. Иглинский районный суд признал его виновным в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Инцидент произошел в Иглино в августе 2023 года, 17-летняя девушка и 16-летний юноша получили травмы различной степени тяжести. После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело.

Как сообщила республиканская прокуратура, подсудимый приговорен к штрафу в размере 300 тыс. руб. с лишением права заниматься строительными работами и строительным контролем сроком на год.

В суде было установлено, что обвиняемый в 2020 году отвечал за установку остановочного павильона на дороге «Уфа — Иглино — Красная Горка» и строительный контроль. В рамках муниципального контракта объект должен был быть установлен на бетонном фундаменте. Однако главный инженер Иглинского ДРСУ, чтобы избежать ответственности за срыв сроков сдачи объекта, распорядился построить его без усиления конструкции фундаментом. В конце декабря 2021 года он подписал акт приемки работ.

Отмечается, что подсудимый признал вину.

Майя Иванова