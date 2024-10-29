В Татарстане женщина уснула с сигаретой, и загорелась квартира

В селе Среднее Девятово Лаишевского района Татарстана на 1-м этаже дома загорелась квартира. 48-летняя жительница уснула с непотушенной сигаретой. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Из-за непотушенной сигареты в квартире загорелись матрас и кровать. На дым сработал пожарный извещатель в соседней квартире 92-летней пенсионерки. Приборы женщине установила администрация. Пенсионерка услышала звук извещателя, вышла на лестничную клетку и стала звать на помощь.

Откликнувшиеся мужчины смогли выломать дверь в горящей квартире. 48-летнюю жительницу дома спасли. Жильцы потушили пламя водой на 2 квадратах.

Диана Соловьёва