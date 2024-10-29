Суд признал недействительным свидетельство о регистрации издания It's My City

В Екатеринбурге Свердловский областной суд признал недействительным свидетельство о регистрации городского издания It's My City, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Иск к учредителю It's My City Дмитрию Колезеву (признан Минюстом иностранным агентом) о признании недействительным свидетельства о регистрации СМИ сетевого издания был подан управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу и был удовлетворен Октябрьским судом Екатеринбурга. Решение было обжаловано ответчиком, но судебная коллегия по административным делам облсуда отказала в удовлетворении жалобы.

Судебный акт вступил в законную силу.

Суд отозвал лицензию у It's My City в июле, при этом о поданном иске редакцию якобы не уведомили. По данным издания, поводом стала блокировка сайта в 2022 году: «В Роскомнадзоре считают, что все эти два года мы не работаем и это формальный повод отозвать лицензию»,— заявили в редакции.

It’s My City был запущен в 2012 году основателем агентства коммуникаций Red Pepper Данилом Головановым и журналистом Дмитрием Колезевым (признан Минюстом иностранным агентом), которого Басманный районный суд Москвы признал виновным по обвинению в распространении фейков о российской армии и приговорил к семи годам и шести месяцам колонии общего режима.

Ирина Пичурина