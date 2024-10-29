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В сентябре в Татарстане количество товарных кредитов снизилось на 18%

В сентябре 2024 года количество выданных населению Татарстана POS-кредитов составило 9,1 тыс. Это на 18% меньше, чем за август этого года (11,1 тыс.). Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Объем товарных кредитов в Татарстане за сентябрь уменьшился на 8%. В сентябре он составил 777 млн руб., а в августе этого года — 841 млн руб. Средний чек товарного кредита вырос на 13% и достиг 85 тыс. руб. В предыдущем месяце он составлял 76 тыс. руб. Средний срок POS-кредитования по сравнению с августом 2024 года увеличился на 1 месяц и составил 20 месяцев.

За сентябрь банки выдали жителям России 333 тыс. товарных кредитов почти на 27,3 млрд руб. За год количество выдач сократилось на 43%, объем — на 32%. По сравнению с данными за сентябрь 2023 года средний чек товарного кредита вырос на 18% и составил 82 тыс. руб. Средний срок POS-кредитования в сентябре 2024 года увеличился с 15 до 20 месяцев. ОКБ отмечает, что темпы POS-кредитования снижаются 11 месяцев подряд.

POS-кредитование — это вид потребительского кредита, который можно получить в торговых точках.

В августе 2024 года Марий Эл заняла 1-е место среди регионов России по увеличению объема товарного кредита.

Диана Соловьёва

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