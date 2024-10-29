Суд отказал экс-вокалисту группы «Тараканы» Спирину в снятии статуса иноагента
Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить иск, который подал признанный иноагентом бывший вокалист группы «Тараканы» Дмитрий Спирин, следует из судебных документов на сайте судов общей юрисдикции. Музыкант требовал признать незаконным решение о внесении его в реестр иностранных агентов.
«В удовлетворении административного иска Спирина Дмитрия Александровича к Министерству юстиции РФ... об отмене решения о признании иностранным агентом, обещании устранить нарушение прав, — отказать»,— говорится в документах райсуда. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в порядке апелляции.
Дмитрий Спирин был внесен в реестр иностранных агентов по решению Минюста в июне текущего года. В ведомстве тогда указали, что музыкант выступал против проведения специальной военной операции (СВО), распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее вооруженных сил.