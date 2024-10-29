Более 80 улиц в Сочи обесточат 29 октября

Во вторник, 29 октября, в Сочи без электричества останутся более 80 улиц. Неудобства произойдут из-за плановых ремонтных работ. Изменения продлятся с 7:00 до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Без электричества останутся улицы Тимашевская, Гомельская, Лазурная долина, Станиславского, Луговая, Цветочная, Голубые дали, Сухумское шоссе, Подгорная, Чебрисова. Подачу света ограничат для жителей улиц Подгорная, Космическая, Серебряная, Батумское шоссе, Ручейная, Верхняя, Макопсинская.

До 19:00 электричества не будет в переулках Армянский, Безымянный, Дубовый, Молодежный. Свет отключат в 7:00 в селах Отрадное, Солохаул, Волковка, Бжид, Лермонтово. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Мария Удовик