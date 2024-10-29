В мэрии ответили на претензии о благоустройстве парка 30-летия Победы

В мэрии Ярославля заявили, что резиновое покрытие в парке 30-летия Победы прорезают «в соответствии с технологией». Ранее ярославское отделение «Народного фронта» сообщило о нарушении целостности покрытия при установке детского игрового оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Народный фронт Фото: Народный фронт

Как сообщал «Ъ-Ярославль», общественники обеспокоены, что из-за прорезания покрытия впоследствии швы будут пропускать влагу и рваться. Мэрия Ярославля опубликовала комментарий «профильных специалистов» в ответ на возникшие вопросы.

«Нарушений при работе нет, части покрытия действительно могут быть вырезаны. Резиновое покрытие только кажется бесшовным — на самом деле при укладке покрытия образуются технологические швы. Работа по технологии применяется как при ремонте, так и при укладке резинового покрытия — такой технологический шов не будет рваться и пропускать воду»,— говорится в сообщении мэрии.

Там добавили, что работы по установке малых архитектурных форм могут сопровождаться загрязнением покрытия, но после их завершения подрядчик очистит поверхность от пыли. Напомним, что работы по благоустройству подрядчик ООО «Ярдорремстрой» должен был завершить до 31 августа 2024 года, однако они до сих пор продолжаются.

Алла Чижова