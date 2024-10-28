В Махачкале увеличили разовую выплату контрактникам до 300 тыс. рублей

Власти Махачкалы с 1 ноября увеличат размер муниципальных выплат со 100 тыс. до 300 тыс. руб. для граждан, заключивших контракт с Минобороны. Подписавшие контракт будут обеспечиваться обмундированием для службы в зоне спецоперации, сообщил мэр города Юсуп Умавов.

По его словам, с ноября общая единовременная выплата для жителей города составит более 1,2 млн руб.:

500 тыс. руб. из бюджета Республики Дагестан;

400 тыс. руб. из федерального бюджета;

300 тыс. руб. от города.

За последние несколько месяцев об увеличении выплат за контракт на военную службу объявили власти десятков российских регионов. Рекордные отчисления предлагаются в Белгородской области — 2,6 млн руб.

Подробнее об этом — в материале «Военный контракт снова растет в цене».