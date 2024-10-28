В Чувашии планируют реализовать 40 мегапроектов до 2030 года

В Чувашской Республике сформировано более 40 мегапроектов, их планируют реализовать до 2030 г. Проекты были представлены на стратегической сессии, которую провел глава республики Олег Николаев.

Проекты охватывают различные сферы, включая экономическое развитие, промышленность, социальное обслуживание, здравоохранение, образование, цифровое развитие, строительство и дорожное хозяйство.

Основные цели включают увеличение объема инвестиций в основной капитал на 60% к 2030 году по сравнению с 2020 годом, а также повышение туристической привлекательности с целью роста туристического потока до 1,8 млн человек и увеличения доли туристической отрасли в валовом региональном продукте (ВРП) до 4% к 2030 году.

Планируется улучшение качества жизни в опорных населенных пунктах на 30%, прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров на 66% по сравнению с 2023 годом, а также повышение пространственной связанности территорий и развитие мультимодальных логистических технологий.

Влас Северин