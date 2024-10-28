Robinhood разрешила торговать деривативами на исход выборов в США

Сегодня, 28 октября, популярная американская платформа для инвесторов Robinhood разрешила торговать деривативами на исход президентских выборов в США. По сути, пользователи платформы смогут делать ставки на то, кто победит на выборах — Камала Харрис или Дональд Трамп. Принять участие в торговле деривативами смогут только граждане США. «Мы считаем, что контракты на события дают людям инструмент для вовлеченности в принятие решений в режиме реального времени, предлагая новый класс активов, демократизирующих доступ к предстоящим событиям»,— заявили в компании. Акции Robinhood после этого заявления выросли почти на 3%.

Деривативы на те или иные события — довольно популярный финансовый инструмент в США, они позволяют делать ставку на исход или сам факт какого-либо события (выборы, изменения в политике, публикация экономических показателей или даже природные катаклизмы). Перед выборами в США выросла популярность разных платформ, на которых можно делать ставки на политические события, например PredictIt, Kalshi или Polymarket. Американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами пыталась запретить торговлю финансовыми инструментами на политические события, однако в сентябре суд разрешил такие ставки.

Яна Рождественская