Экс-помощник уральского полпреда Андрей Перла попал под санкции Великобритании

В новый санкционный список Великобритании попал бывший помощник уральского полпреда Андрей Перла. На данный момент он работает директором программы Агентства социального проектирования (АСП), следует из данных с сайта правительства Великобритании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Перла

Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ Андрей Перла

Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ

По мнению правительства, являясь директором программы АСП, господин Перла участвует в «дестабилизации Украины» и получает «выгоду от правительства России». Среди введенных санкций: замораживание активов, запрет на поездки в Великобританию, санкции в отношении трастовых услуг.

Андрей Перла работал помощником полномочного представителя президента по Уральскому Федеральному округу (УрФО) Игоря Холманских с 2012 года. Он курировал взаимодействие со СМИ. В конце 2016 года он стал директором департамента общественных коммуникаций в правительстве Севастополя, но в конце июня оставил эту должность. В июне 2017 года запустил свой проект «Перла консалтинг», основной целью которого являлось представление интересов компаний, предприятий и общественных организаций для получения государственной финансовой и политической поддержки.

Агентство социального проектирования учреждено в Москве в 2017 году. Оно занимается печатанием газет, организацией развлечений и отдыха.

Виталий Красиков