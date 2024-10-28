У премьер-министра Башкирии останется девять заместителей

Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил структуру правительства Башкирии. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации региона.

В состав правительства войдут два первых вице-премьера (один из них будет совмещать пост заместителя премьер-министра с должностью министра экономического развития и инновационной политики), а также семь вице-премьеров, трое из которых будут совмещать свои посты с должностями руководителя аппарата правительства, министра промышленности, энергетики и инноваций, а также министра сельского хозяйства.

В состав кабмина также вошли руководители 16 министерств, восьми госкомитетов, агентства по печати и СМИ, Башкультнаследия и Управления по делам архивов.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», правительство Башкирии подало в отставку 12 сентября. Как пояснил Радий Хабиров утвердить новый состав кабмина планировалось «в течение очень короткого времени», но пока этого не произошло. До сегодняшнего дня члены правительства работают в формате исполняющих обязанности.

Идэль Гумеров