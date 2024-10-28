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В ДТП на тюменской трассе пострадала четырехлетняя девочка

На 4 км трассы Тюмень — Боровский — Богандинский в Тюменской области столкнулись ВАЗ-2112 и грузовой автомобиль Freightliner. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, в аварии пострадали два человека, в том числе четырехлетняя девочка.

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

«В ДТП ранены малышка и ее 30-летняя мама, пассажирка автомобиля. Ребенок перевозился в детском автокресле»,— сказано в сообщении.

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель ВАЗ столкнулся с грузовиком при перестроении, от удара легковой автомобиль отбросило на ВАЗ-2115, стоящий на обочине. Отмечается, что авария произошла в месте проведения дорожных работ.

Сейчас обстоятельства аварии выясняются.

Полина Хабарова

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