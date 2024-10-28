Уральский ресторатор Валентин Кузякин открыл ресторан в турецкой Аланье

Ресторатор из Екатеринбурга Валентин Кузякин («Гастроли», Engels, «Гады, крабы и вино») открыл ресторан современной турецкой кухни в городе Аланья (Турция) под названием Lale, что в переводе с турецкого – тюльпан.

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Как объяснил «Ъ-Урал» Валентин Кузякин заведение открыли вместе с друзьями, которые проживают в Аланье. Это первый зарубежный проект уральского ресторатора. «Никогда ничего не открывали заграницей и решили попробовать. Мне всегда нравилась турецкая кухня. Сейчас гости довольны и мы тоже довольны»,– прокомментировал «Ъ-Урал» Валентин Кузякин.

Судя по социальным сетям заведения, в меню представлены кебабы, суп из баранины и йогурта, вырезка ягненка и пюре из копченых баклажанов от шефа Али, десерт кюнефе с мороженым и другие блюда турецкой кухни. Как и во многих других заведениях, турецкий чай будут подавать бесплатно.

Мария Игнатова