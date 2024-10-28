В 2025 году откроют первый глэмпинг в Ютазинском районе за 50 млн рублей

В 2025 году откроют первые дома глэмпинга «Мизгель глэмп» в Ютазинском районе. На него выделено 50 млн руб. Об этом сообщил сегодня в агентстве инвестиционного развития глава района Аяз Шафигуллин на «Муниципальном часе».

Проект планируют полностью реализовать до 2026 года включительно. Ожидается, что в бюджет поступит 24,4 млн руб. налогов.

Проект был одобрен на заседании Инвестиционного совета Татарстана в марте 2024 года. Глэмпинг строят вблизи прибрежной зоны озера Старый Карьер. Основной целью проекта является создание рекреационной инфраструктуры для комфортного круглогодичного отдыха жителей и гостей Республики Татарстан.

Зарина Акбирова