ФСО с 29 по 31 октября проведет в Москве плановые учения

Федеральная служба охраны (ФСО) с 29 по 31 октября проведет в Москве ежегодные тактико-специальные учения. В пресс-службе ведомства сообщили, что учения носят плановый характер, никаких ограничений для жителей Москвы вводиться не будет.

«Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб Российской Федерации»,— сказано в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО России (цитата по «Интерфаксу»). Во время учений планируется отработать практические вопросы служебной деятельности, рассказали в ведомстве.

ФСО — одна из спецслужб России, руководство деятельностью которой осуществляет лично президент страны. ФСО отвечает за безопасность первых лиц страны — президента, председателя правительства, глав двух палат парламента, председателей судов высшей юрисдикции и генпрокурора. Также под защитой ФСО работают секретарь Совбеза, глава Банка России, полпреды главы государства и др.