Прокуратура Верхней Пышмы начала проверку из-за травмирования ребенка в парке

В Верхней Пышме в городском парке «Манин парк» девочка получила травму, играя на детской площадке. Прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В прокуратуру обратилась мама девочки. Она сообщила, что в октябре этого года ее дочь зацепилась рукой об острый угол деревянных панелей скалодрома, а ее палец застрял между ними. Спрыгнув с конструкции, девочка травмировала палец руки. По словам мамы, ребенку потребовалась операция.

Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Во время проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными лицами требований законодательства в сфере обеспечения безопасности площадки. Будет установлено лицо, ответственное за надлежащую эксплуатацию и содержание площадки. Проведение доследственной проверки находится на контроле прокуратуры города.

Полина Хабарова