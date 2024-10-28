Оренбуржье лидирует в ПФО по числу автомобилей на душу населения

Оренбургская область лидирует в Приволжском федеральном округе по числу автомобилей на тысячу жителей. Об этом сообщает Оренбургстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным ведомства, обеспеченность населения личным легковым транспортом в Оренбургской области в 2023 году составила 449 автомобилей на 1000 человек, что выше среднероссийского уровня. По данному показателю регион занимает пятое место среди субъектов РФ.

На конец 2023 года автомобильный парк Оренбургской области насчитывал 856,5 тыс. легковых автомобилей, 138,4 тыс. грузовых автомобилей, 17,0 тыс. автобусов.