«Установленный в смартфон процессор обещает пять лет стабильной работы»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, какой получилась новинка стоимостью всего около 20 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Infinix Фото: Infinix

В российской рознице начались продажи нового смартфона Infinix — модели HOT 50 Pro. Мне удалось заранее познакомиться с устройством. На какую производительность стоит надеяться в смартфоне стоимостью около 20 тыс. руб.? Тут я вынужден заземлиться в синтетические тесты. Очень грубо округленный показатель в 450 тыс. единиц в бенчмарке AnTuTu или в 2 тыс. в Geekbench лишь подчеркивают ценовую категорию аппарата. При этом производитель использует свежую версию процессора Mediatek — Helio G100. Она хотя и всего на пару процентов, но лучше довольно популярного G99. В реальных ощущениях разницу не почувствовать и за границы обыденного не выйти. Зато я впервые столкнулся с любопытной гарантией на процессор: установленный в смартфон Helio G100 получил сертификацию TUV Fluency, которая обещает пять лет стабильной работы. Здорово, что производитель с партнером уверены в таких солидных для современного смартфона сроках использования.

Несмотря на название, в активном троттлинге или перегреве Infinix HOT 50 Pro замечен не был. При этом редкие заморозки в интерфейсе пользователь, наверное, должен принять за аттракцион. Меня он не развлек, а скорее насторожил. Надеюсь, такое «заикание» вылечат с обновлениями системы. Уверен, что спонсорство бренда в крупных киберспортивных играх греет душу будущим владельцам-геймерам. Тем более HOT 50 Pro поддерживает частоту AMOLED-дисплея в 120 Гц, что редко даже для более дорогих смартфонов. В целом смотреть в экран новинки диагональю 6,78 дюйма со средним показателем яркости в 550 нит, пиковым значением в 1800 нит и технологией Always On Display приятно.

Аппарат кажется еще больше из-за своего тонкого корпуса в 7,4 мм. При этом внутри удалось разместить стереодинамики, миниджек для наушников, батарею на 5000 мАч, защиту от пыли и влаги по стандарту IP54, сенсор отпечатка пальцев под дисплеем, 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб хранилища. Фото- и видеовозможности основной камеры новинки отличны в рамках цены устройства. Добавлять чип NFC в Infinix HOT 50 Pro разработчики не стали, а жаль.