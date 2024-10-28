Глава Башкирии поручил увеличить число бюджетных мест в колледжах и ссузах

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров поручил исполняющему обязанности министра образования региона Ильдару Мавлетдинову увеличить число бюджетных мест в профессиональных колледжах и ссузах на 2 или 3 тыс..

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Ранее господин Мавлетдинов сообщил, что в этом учебном году в Башкирии «организациям, которые обучают по программам среднего профобразования, на текущий учебный год установлено 22,31 тыс. бюджетных мест». На текущий учебный год прием абитуриентов проводился по 43 рабочим профессиям и 112 специальностям. В среднем при поступлении конкурс составил более трех человек на место. Он добавил, что «с учетом кадровой потребности крупных предприятий республики, в первую очередь, оборонно-промышленного комплекса, контрольные цифры приема для машиностроительной отрасли бюджетных мест увеличено на 175, кроме того, колледжами по этим же приоритетным отраслям увеличен прием на 500 мест на платной основе». Кроме того, в следующем учебном году в бюджете республики будет заложено еще 500 дополнительных бюджетных мест в ссузах для обучения по специальности машиностроение.

Радий Хабиров отметил, что сейчас экономика, которую он бы «назвал экономикой военного времени», «нуждается в людях». «А у вас конкурс. Это о чем говорит?» — поинтересовался глава региона и сам же ответил на вопрос, что есть возможность устроить «ребят, которые пошли бы туда учиться», с помощью увеличения числа бюджетных мест. «Поэтому я и оперирую таким большим числом», не на «несколько сотен, несколько тысяч увеличьте», отметил он.

Майя Иванова