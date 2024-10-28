«Зенит» не смог обыграть «Локомотив» — встреча в Санкт-Петербурге завершилась вничью 1:1. Этот результат оставил действующего чемпиона на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники — на третьей позиции. Первая строчка по-прежнему у «Краснодара», который 28 октября встречается в Самаре с «Крыльями Советов». Эта игра завершит программу 13-го тура. Если лидер одержит победу, то сможет оторваться от преследователей на три очка. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

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Сложно было поверить, что «Зенит», когда ему очень нужны очки, не сможет их получить, причем на своем поле, с поддержкой 40 тыс. болельщиков на трибунах. Но «Локомотив» притормозил самый богатый клуб страны. Даже когда гости пропустили в начале второго тайма, то не прекратили искать счастья в атаке. Так что гол юной звезды Алексея Батракова, после которого счет сравнялся, казался вполне логичным. Комментаторы восхищались ударом полузащитника, перебивая друг друга. Но после финального свистка Батраков, который вышел на первое место в гонке бомбардиров, был еще и недоволен таким исходом:

«У нас был долг перед нашими болельщиками за игру с "Химками". Там проиграли, хотели выиграть сегодня в таком принципиальном матче. К сожалению, ничья».

Опасных моментов у гостей действительно было много. Порой футболисты мазали из выгоднейших ситуаций. Тимур Сулейманов, например, точно должен был отправлять мяч в сетку, но промахнулся. А на вопрос, почему, ответил так: «Потому что, походу, ноги кривые. К сожалению, так на сегодняшний день. Дай бог, дальше будет лучше, и я буду забивать».

Стоит сказать, что матч получился жестким. Арбитр Сергей Карасёв показал восемь желтых карточек. Почему в его руках так и не появилась красная, понять сложно. До драки дело не дошло чудом. Но судейские ошибки давно стали нормой, и пока руководители российского футбола будут смотреть на это сквозь пальцы, ситуация не изменится. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не сомневается, что арбитр потерял нити игры:

«Наверное, судья не успевал и не контролировал ход матча. Трактовки моментов не совсем были одинаковые, где-то моменты упускал, где фолов не было, где-то не свистел. Конечно, дополнительная нервозность была у игроков».

Кроме центрального матча «Зенит»—«Локомотив», стоит отметить встречу «Химки»—«Динамо», где команды забили друг другу аж семь мячей. Бело-голубые в итоге выиграли 4:3, но проблемы команды Марцела Лички в обороне по-прежнему раздражают динамовских болельщиков. Футбольный эксперт Игорь Корнеев даже обратился к руководству клуба, в эфире телеканала «Матч-премьер»:

«Это как будто не прекращается, этот поток любительского уровня защитников. Сделайте что-нибудь, пожалуйста, руководители "Динамо"!»

Несмотря на проблемы в обороне «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от идущего третьим «Локомотива» всего на два очка. Пятая и шестая позиции — у ЦСКА и «Спартака», которые в следующем туре сойдутся на «ВЭБ Арене».

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