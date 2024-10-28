В Свердловской области размер кредита за месяц снизился на 1,2% до 157 тысяч

В сентябре средний размер потребительского кредита в Свердловской области составил 156,9 тыс. руб., что на 1,2% ниже аналогичного показателя августа (158,9 тыс. руб.). Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В сентябре средний размер потребкредита в Свердловской области составил 156,9 тыс. руб., что на 1,2% ниже аналогичного показателя августа (158,9 тыс. руб.)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В сентябре средний размер потребкредита в Свердловской области составил 156,9 тыс. руб., что на 1,2% ниже аналогичного показателя августа (158,9 тыс. руб.)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Тюменской области средний размер потребительского кредита снизился за месяц на 3,2% — с 171,9 тыс. руб. до 166,4 тыс. руб. В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югре) средний размер потребкредита увеличился незначительно: с 199,1 тыс. руб. до 199,2 тыс. руб.

В целом по России в сентябре средняя сумма потребкредита составила 160,3 тыс. руб., что на 2,1% меньше показателя августа (163,8 тыс. руб.). При этом с начала года средний чек выданных потребкредитов вырос на 9,7% (в январе 2024 года — 146,1 тыс. руб.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, средний размер потребкредита снижается третий месяц подряд, что во многом обусловлено жесткой денежно-кредитной политикой ЦентроБанка. «Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность все еще находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования»,— добавил господин Волков.

Анастасия Таначева