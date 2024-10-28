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На улицах Тольятти «локально оповестили» население о службе по контракту

Администрация Тольятти испробовала новый способ привлечения граждан на заключение контрактов с Министерством обороны РФ. В этих целях на улицах города появился автомобиль с колонками, передающими призывы «присоединяться к СВОим».

Фото: ЦГЗ г. о. Тольятти

Подобная звуковая реклама вызвала неоднозначную реакцию у горожан. Как выяснилось, автомобиль принадлежит МКУ «Центр гражданской защиты г. о. Тольятти».

В Центре гражданской защиты, чьим руководителем является Андрей Дербенев, признали принадлежность автомобиля и назвали его появление на улицах «рейдом локального оповещения населения с использованием подвижного пункта оповещения».

«Доводилась информация по теме “Служба по контракту”. Информация озвучена по Автозаводскому району»,— сообщили сегодня в ЦГЗ.

Алексей Алексеев

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