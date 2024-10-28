Лекарства в аптеках Кубани за год подорожали на четверть

По итогам трех кварталов 2024 года в аптеках Краснодарского края стоимость лекарственных препаратов выросла на 25%. Средняя цена одной упаковки лекарств составила 376,5 руб., что на 70 руб. больше, чем за аналогичный прошлогодний период, пишет «Ведомости Юг» со ссылкой на исследование отраслевой аналитической компании DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В соседней Ростовской области средневзвешенная стоимость упаковки лекарств по итогам девяти месяцев 2023 года достигла 353 руб. Это также приблизительно на 70 руб. (23%) больше, чем годом ранее. Объем продаж лекарств в областных аптеках составил 28,7 млрд руб., что на 13,8% больше, чем годом ранее. Были проданы 81 млн упаковок лекарств (-7,5%).

На Кубани с января по сентябрь 2024 года аптеки реализовали 122 млн упаковок лекарств (-1,9%). Объем продаж в денежном выражении составил 45,7 млрд руб., это на 22,7% больше, чем годом ранее.

По словам аналитиков, в регионах наиболее популярны препараты для пищеварительного тракта и обмена веществ — более 16% всех продаж. Примерно столько же приходится на препараты для лечения заболеваний респираторной системы. Около 14% от всех продаж составляют средства для лечения заболеваний сердечно-сосудистых заболеваний. Чуть меньше — 13,3% на Кубани и 14,3% в Ростовской области — препараты для лечения заболеваний нервной системы.

Вячеслав Рыжков