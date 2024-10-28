Сбер развивает на Ставрополье государственно-частное партнерство

Сбер совместно с министерством экономического развития Ставропольского края провел стратегическую сессию по вопросам внедрения государственно-частного партнерства (ГЧП) в регионе.

Фото: Иван Дмитриев

Мероприятие на площадке «МинводыЭКСПО» объединило представителей профильных министерств, местных органов власти и бизнес-сообщества.

ГЧП – это механизм для совместной реализации социально важных проектов. Партнерство дает возможность объединить финансовые ресурсы государства и бизнеса, распределить риски и обязательства. При этом частная сторона участвует в проектировании, финансировании, строительстве или реконструкции объекта инфраструктуры, а также в его последующей эксплуатации или же обслуживании.

Роман Чеканов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка

Фото: Игорь Тихонов

Роман Чеканов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка: «Сейчас формируется Стратегия социально-экономического развития Ставропольского края до 2030 года и на период до 2036 года. Как отметил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, главная ее задача – народосбережение. И мы хотим быть причастны и полезны. Поэтому решили предложить еще один инструмент, который можно интегрировать в Стратегию, – это государственно-частное партнерство. Совместный подход станет ключом к решению различных вопросов. Улучшение жилищно-коммунальной инфраструктуры, создание новых и модернизация имеющихся точек притяжения туристов, возведение спортивных объектов, повышение безопасности на дорогах – все это можно реализовать благодаря ГЧП».

Сбер имеет большой опыт в структурировании, финансировании и сопровождении таких сделок в различных форматах: концессии, соглашения, контракты жизненного цикла, инвестконтракты и офсеты. Более 350 проектов суммарным объемом свыше 450 млрд рублей реализуются по всей стране в различных отраслях при участии Сбербанка. Для Ставрополья использование ГЧП – это набирающее обороты направление, которое позволит решить многие стратегические задачи.

Денис Полюбин, министр экономического развития Ставропольского края: «Важно понимать, что ГЧП — это не только экономические выгоды, но и социальные. Это возможность создать новые рабочие места, улучшить качество жизни населения, развить инфраструктуру и привлечь инвестиции. Мы должны стремиться к тому, чтобы ГЧП стало распространенным для нашего региона. Для этого необходимо создать благоприятные условия для бизнеса, обеспечить прозрачность и эффективность взаимодействия с государственными органами, а также разработать эффективные механизмы контроля и управления проектами».