Зампредседателя РЭК Тюменской области Александр Литвяков уходит в отставку

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии (РЭК) Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Александр Литвяков уходит в отставку. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Господин Литвяков принял такое решение по собственному желанию. Согласно распоряжению, которое подписал губернатор Александр Моор, зампредседателя РЭК освобожден от обязанностей с понедельника, 28 октября.

Полина Хабарова