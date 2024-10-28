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Зампредседателя РЭК Тюменской области Александр Литвяков уходит в отставку

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии (РЭК) Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Александр Литвяков уходит в отставку. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Господин Литвяков принял такое решение по собственному желанию. Согласно распоряжению, которое подписал губернатор Александр Моор, зампредседателя РЭК освобожден от обязанностей с понедельника, 28 октября.

Полина Хабарова

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