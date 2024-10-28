Суд в Уфе на полгода продлил арест Ольги Комлевой

Судья Кировского районного суда Роза Булатова на полгода продлила арест уфимке Ольге Комлевой. Рассмотрение уголовного дела по существу отложено на 2 декабря. Как сообщил «Ъ-Уфа» ее адвокат Михаил Лаврентьев, сегодня было зачитано обвинительное заключение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Карина Мамаева, Коммерсантъ Фото: Карина Мамаева, Коммерсантъ

Ольгу Комлеву задержали 28 марта по уголовному делу об участии в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). В июле в ее отношение было возбуждено дело о распространение «фейков» о ВС РФ (п. «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). В августе этого года Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов. Свою вину она не признает, в настоящее время находится под арестом в уфимском СИЗО.

Идэль Гумеров