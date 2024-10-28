«В списке практически полностью отсутствуют собиратели русского происхождения»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о фигурантах перечня, составленном экспертами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Agostini / Invision / AP Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Как вы, конечно, знаете, вышел ежегодный рейтинг портала ArtNews «Топ-200 коллекционеров». Напомню, что он составляется по алфавитному принципу. Отличия от предыдущих бросается в глаза — практически полностью отсутствуют собиратели русского происхождения: нет ни Дмитрия Рыболовлева, ни Романа Абрамовича, ни даже Леонида Блаватника. Кстати, и украинец Виктор Пинчук также отсутствует.

Вообще, из «наших» в рейтинге только Даша Жукова-Ниархос, которая титруется таким образом. Место жительства — «Лос-Анджелес/Москва/Нью-Йорк». Направление деятельности — «Инвестиции и недвижимость; филантропия (Музей современного искусства "Гараж")». Направление собирательства — «Современное и послевоенное искусство (modern & contemporary art, post-war art)».

А далее дословно: «Дочь российского нефтяного магната Александра Жукова Даша Жукова, которая вместе со своим бывшим мужем и коллегой по топ-200 Романом Абрамовичем создала Музей современного искусства "Гараж" в Москве, является одним из основателей недавно открывшегося в Нью-Йорке концертного зала The Shed стоимостью $475 млн. В свое время, в 2017 году, ходили слухи, что ее развод с Абрамовичем стал самым дорогим разрывом в британской истории, хотя детали урегулирования держались в секрете». «После 10 лет совместной жизни мы приняли трудное решение расстаться, но мы остаемся близкими друзьями, родителями и партнерами в проектах, которые мы разработали вместе»,— говорилось в их совместном заявлении тогда.

А вот что ArtNews пишет о «Гараже» сейчас: «Сегодня Музей современного искусства в Москве является одной из самых посещаемых арт-площадок города». Жукова также издавала художественный журнал «Гараж», который прекратил выходить в 2021 году. В 2019-и она вышла замуж в Париже за Ставроса Ниархоса, чья семья также фигурирует в нынешнем списке 200 лучших коллекционеров. Семья судоходных магнатов базируется в швейцарском Санкт-Морице и уже в третьем поколении собирает искусство от старых мастеров и импрессионистов до современного.