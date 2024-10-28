В Тихорецком районе закончили благоустройство общественной территории

Благоустройство общественной территории завершили в центре станицы Алексеевской. Работы выполнили по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника, специалисты провели реконструкцию территории у Вечного огня и Братской могилы рядом с домом культуры. Заменили плиточное покрытие, установили небольшие архитектурные объекты и декоративные шары из гранита. Для удобства жителей также организовали парковку для автомобилей. Площадь благоустроенной территории составляет более 8 тыс. кв. м.

С 2019 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на Кубани обновили более 1,3 тыс. зеленых зон. Ранее в Курганинском районе закончили благоустройство сквера.

Алина Зорина