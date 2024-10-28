Выдача кредитов наличными на Кубани сократилась почти на четверть

В Краснодарском крае в сентябре 2024 года почти на четверть сократилась выдача кредитов наличными. В первый месяц осени средний размер займа на Кубани составил 161 тыс. руб., сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В целом в сентябре 2024 года банки на Кубани выдали 88,82 тыс. кредитов наличными на сумму 14,3 млрд руб. По сравнению с августом количество выданных займов уменьшилось на 24%, объем — на 26%. В последний месяц лета в регионе оформили 116,35 тыс. кредитов наличными на 19,38 млрд руб.

В сентябре во всех регионах России снизились темпы кредитования наличными. Сразу на 63% показатель сократился в Курской области, в Чечне — на 50%, а в Карачаево-Черкесии — на 45%.

С января по сентябрь 2024 года российские банки выдали 25,26 млн кредитов наличными на 4,86 трлн руб. Количество выросло на 4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, однако объем сократился на 13%. За три квартала 2023 года россияне оформили 24,27 млн кредитов наличными на 5,62 трлн руб.

Вячеслав Рыжков