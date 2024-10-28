Глава СК РФ поручил ускорить расследование дела о нападении собак на подростка в Кинеле

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Самарской области ускорить расследование уголовного дела о нападении бродячих собак на несовершеннолетнего. Также глава ведомства запросил доклад, сообщает пресс-служба СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По информации ведомства, в приемную главы СК РФ «ВКонтакте» обратилась жительница Самарской области с несогласием о ходе «установления обстоятельств нападения бродячих собак на ее 17-летнего сына» в Кинеле. В январе стая агрессивных животных набросилась на подростка. Его укусили за руки и ноги, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. До сих пор ответственных за отлов безнадзорных живот не привлекли к ответственности. Заявительница обратила внимание на затяжной характер расследования уголовного дела.

Исполнение поручения находится на контроле В СК РФ.

Руфия Кутляева