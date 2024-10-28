За год объемы жилищного строительства в Сведловской области снизились на 3,5%

В первом полугодии в Свердловской области было введено на 3,5% меньше жилья, чем в аналогичном периоде 2023 года, сообщили на пресс-конференции директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ввод жилья в Свердловской области в первом полугодии снизился на 3,5% по сравнению с первым полугодием 2023 года

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Ввод жилья в Свердловской области в первом полугодии снизился на 3,5% по сравнению с первым полугодием 2023 года

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По ее словам, объемы жилищного строительства в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югре) также уменьшились на 19,4%, в Челябинской области — на 20,7%. При этом в регионах выросли объемы ИЖС на фоне распространения льготных программ. В целом по Уральскому федеральному округу (УрФО) в первом полугодии наблюдался рост объемов выполненных строительных работ на 5,1% за год.

Как добавила госпожа Лаврикова, в следующем году будет усилена роль обрабатывающей промышленности. «Скорее всего, затормозятся темпы роста доходов населения, потому что наступают пределы возможности предприятий с точки зрения увеличения зарплат»,— подчеркнула Юлия Лаврикова.

Анастасия Таначева