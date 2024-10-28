В Белгороде перераспределят модульные укрытия в район Харьковской горы

На еженедельном совещании правительства Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков поручил провести в областном центре перераспределение защитных модульных укрытий, убрав их из районов, которые не подвергаются обстрелам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы не можем физически накрыть всю область, мы не можем поставить защитные сооружения по всему Белгороду. И в этом даже нет необходимости. Нужно ставить там, где происходят обстрелы, где есть угроза массовых обстрелов из систем залпового огня, где у нас горит. В первую очередь это район Харьковской горы и район Дубового в Белгородом районе. У нас полгорода стоит в бетонных сооружениях, а эффективности нет»,— сказал господин Гладков.

Губернатор поручил подчиненным провести перераспределение защитных конструкций, как это делалось на так называемую Красную горку — в первое воскресенье после Пасхи, когда защитные сооружения временно устанавливались рядом с кладбищами.

В Белгородской области устанавливают модульные защитные сооружения с начала нынешнего года. В апреле власти оборудовали ими городские пляжи и парки. Кроме того, бетонные конструкции появились на детских и спортивных площадках, а также у школ, где отсутствуют подвалы. Летом укрытия начали устанавливать в удаленных от границы населенных пунктах. В соседней с Белгородской Курской области укрытия от обстрелов стали появляться только в конце августа.

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Сергей Толмачев, Воронеж