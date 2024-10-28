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Коммерсантъ FM
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В Белгороде перераспределят модульные укрытия в район Харьковской горы

На еженедельном совещании правительства Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков поручил провести в областном центре перераспределение защитных модульных укрытий, убрав их из районов, которые не подвергаются обстрелам.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы не можем физически накрыть всю область, мы не можем поставить защитные сооружения по всему Белгороду. И в этом даже нет необходимости. Нужно ставить там, где происходят обстрелы, где есть угроза массовых обстрелов из систем залпового огня, где у нас горит. В первую очередь это район Харьковской горы и район Дубового в Белгородом районе. У нас полгорода стоит в бетонных сооружениях, а эффективности нет»,— сказал господин Гладков.

Губернатор поручил подчиненным провести перераспределение защитных конструкций, как это делалось на так называемую Красную горку — в первое воскресенье после Пасхи, когда защитные сооружения временно устанавливались рядом с кладбищами.

В Белгородской области устанавливают модульные защитные сооружения с начала нынешнего года. В апреле власти оборудовали ими городские пляжи и парки. Кроме того, бетонные конструкции появились на детских и спортивных площадках, а также у школ, где отсутствуют подвалы. Летом укрытия начали устанавливать в удаленных от границы населенных пунктах. В соседней с Белгородской Курской области укрытия от обстрелов стали появляться только в конце августа.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

Фотогалерея

Кадры и события СВО за октябрь 2024 года

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Военнослужащий 150-й гвардейской мотострелковой дивизии у танка Т-90 во время боевой работы на Кураховском направлении в ДНР

Военнослужащий 150-й гвардейской мотострелковой дивизии у танка Т-90 во время боевой работы на Кураховском направлении в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Боевая подготовка операторов ПТРК «Фагот» противотанкового подразделения Центрального военного округа в ДНР

Боевая подготовка операторов ПТРК «Фагот» противотанкового подразделения Центрального военного округа в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Заряжание РСЗО «Ураган» бойцами Центрального военного округа ВС РФ на Авдеевском направлении

Заряжание РСЗО «Ураган» бойцами Центрального военного округа ВС РФ на Авдеевском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 Центрального военного округа во время боевой подготовки в зоне СВО

Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 Центрального военного округа во время боевой подготовки в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ с котом на Запорожском направлении

Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ с котом на Запорожском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военнослужащий специального инженерно-саперного отряда имени генерала Д.М. Карбышева в зоне действия Южной группировки войск

Военнослужащий специального инженерно-саперного отряда имени генерала Д.М. Карбышева в зоне действия Южной группировки войск

Фото: Александр Река / ТАСС

Копия Знамени Победы и флаг России на одном из зданий Угледара после занятия города ВС РФ

Копия Знамени Победы и флаг России на одном из зданий Угледара после занятия города ВС РФ

Фото: РИА Новости

Танк Т-72 Центрального военного округа стреляет по позициям ВСУ на Покровском направлении

Танк Т-72 Центрального военного округа стреляет по позициям ВСУ на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

СКР обновил данные по ущербу от действий украинской армии в новых регионах и приграничье России. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, сейчас он оценивается в 7,8 млрд руб. &lt;br>На фото: разрушенный спортивный центр в Макеевке (ДНР)

СКР обновил данные по ущербу от действий украинской армии в новых регионах и приграничье России. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, сейчас он оценивается в 7,8 млрд руб.
На фото: разрушенный спортивный центр в Макеевке (ДНР)

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Австралия выведет из эксплуатации 59 американских танков Abrams M1A1 после получения 75 новых машин — Abrams M1A2. 49 устаревших танков передадут Украине &lt;br>На фото: танки M1A1 Abrams

Австралия выведет из эксплуатации 59 американских танков Abrams M1A1 после получения 75 новых машин — Abrams M1A2. 49 устаревших танков передадут Украине
На фото: танки M1A1 Abrams

Фото: Christian Carrillo / DVIDS

Восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в результате атаки украинского БПЛА на автобус в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

Восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в результате атаки украинского БПЛА на автобус в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

С начала августа освобождено около половины территории Курской области, ранее контролируемой ВСУ. Об этом 14 октября сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апты Алаудинов &lt;br>На фото: баннеры с призывом на контрактную службу в Курске

С начала августа освобождено около половины территории Курской области, ранее контролируемой ВСУ. Об этом 14 октября сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апты Алаудинов
На фото: баннеры с призывом на контрактную службу в Курске

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

После наступления украинской армии в Курской области было эвакуировано 112,3 тыс. человек, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, около 40 тыс. жителей отказались от эвакуации или уже вернулись домой

После наступления украинской армии в Курской области было эвакуировано 112,3 тыс. человек, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, около 40 тыс. жителей отказались от эвакуации или уже вернулись домой

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали свыше 40 населенных пунктов. 12 человек были ранены, двое погибли &lt;br>На фото: последствия обстрела города Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали свыше 40 населенных пунктов. 12 человек были ранены, двое погибли
На фото: последствия обстрела города Шебекино

Фото: @vvgladkov

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (на фото) заявила, что президент РФ Владимир Путин не готов обсуждать с немецким канцлером Олафом Шольцем тему «мира на Украине». По ее словам, российская сторона отклонила предложения о переговорах с участием Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (на фото) заявила, что президент РФ Владимир Путин не готов обсуждать с немецким канцлером Олафом Шольцем тему «мира на Украине». По ее словам, российская сторона отклонила предложения о переговорах с участием Германии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Правительство ЛНР сообщило об атаке БПЛА на нефтяную базу в городе Ровеньки. На базе произошло возгорание одного топливного резервуара

Правительство ЛНР сообщило об атаке БПЛА на нефтяную базу в городе Ровеньки. На базе произошло возгорание одного топливного резервуара

Фото: Правительство ЛНР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон» и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон» и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО России в ночь на 10 октября отражали атаку над семью регионами и Азовским морем. Всего было уничтожено 92 украинских БПЛА. Правительство Адыгеи сообщало о возгорании на военном объекте после атаки БПЛА. Глава республики Мурат Кумпилов сообщал об эвакуации поселка Родникового

Средства ПВО России в ночь на 10 октября отражали атаку над семью регионами и Азовским морем. Всего было уничтожено 92 украинских БПЛА. Правительство Адыгеи сообщало о возгорании на военном объекте после атаки БПЛА. Глава республики Мурат Кумпилов сообщал об эвакуации поселка Родникового

Фото: @muratkumpilov

Встреча союзников Украины на авиабазе Рамштайн, запланированная на 12 октября, переносится на неопределенный срок. Немецкий журнал Spiegel писал, что мероприятие перенесли из-за отмены визита в Германию президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Джо Байдена отложил поездку из-за урагана «Милтон» &lt;br>На фото: президент США Джо Байден выступает с речью о последствиях урагана «Милтон» в Вашингтоне

Встреча союзников Украины на авиабазе Рамштайн, запланированная на 12 октября, переносится на неопределенный срок. Немецкий журнал Spiegel писал, что мероприятие перенесли из-за отмены визита в Германию президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Джо Байдена отложил поездку из-за урагана «Милтон»
На фото: президент США Джо Байден выступает с речью о последствиях урагана «Милтон» в Вашингтоне

Фото: Reuters / Annabelle Gordon

Белгородские власти подняли втрое единовременную региональную выплату для новых контрактников Минобороны РФ — до 2,6 млн руб. &lt;br>На фото: мобильный пункт набора на военную службу по контракту

Белгородские власти подняли втрое единовременную региональную выплату для новых контрактников Минобороны РФ — до 2,6 млн руб.
На фото: мобильный пункт набора на военную службу по контракту

Фото: Коммерсантъ / Евгений Березкин  /  купить фото

Поставки французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-5 Украине запланированы на январь–март 2025 года, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню 8 октября. По его словам, самолеты оснастят новым вооружением типа воздух—земля и средствами радиоэлектронной борьбы

Поставки французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-5 Украине запланированы на январь–март 2025 года, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню 8 октября. По его словам, самолеты оснастят новым вооружением типа воздух—земля и средствами радиоэлектронной борьбы

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Уголовные дела о незаконном пересечении госграницы в Курской области расследуются в отношении 14 иностранных журналистов, сообщила ФСБ. В частности, недавно дела были возбуждены в отношении репортеров французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент (на фото) и швейцарского медиахолдинга CH Media Курта Пельды

Уголовные дела о незаконном пересечении госграницы в Курской области расследуются в отношении 14 иностранных журналистов, сообщила ФСБ. В частности, недавно дела были возбуждены в отношении репортеров французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент (на фото) и швейцарского медиахолдинга CH Media Курта Пельды

Фото: France 24

Минобороны РФ опубликовало видео с ракетным ударом по порту Южный в Одесской области. С помощью ракетного комплекса «Искандер-М» был уничтожен контейнеровоз с боеприпасами, пишет российское военное ведомство

Минобороны РФ опубликовало видео с ракетным ударом по порту Южный в Одесской области. С помощью ракетного комплекса «Искандер-М» был уничтожен контейнеровоз с боеприпасами, пишет российское военное ведомство

Фото: Министерство обороны РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров передал 100 «Джихад-машин», произведенных в регионе, для нужд специальной военной операции. Автомобили спроектированы на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко»

Глава Чечни Рамзан Кадыров передал 100 «Джихад-машин», произведенных в регионе, для нужд специальной военной операции. Автомобили спроектированы на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко»

Фото: Грозный-информ

Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара российскими военными. Бои за город начались еще в конце 2022 года

Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара российскими военными. Бои за город начались еще в конце 2022 года

Фото: РИА Новости

Новый генсек НАТО Марк Рютте (слева) прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он заявил, что страны контактной группы 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России

Новый генсек НАТО Марк Рютте (слева) прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он заявил, что страны контактной группы 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Средства ПВО в ночь на 3 октября уничтожили 113 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны&lt;br> На фото: пострадавший дом в Белгородской области

Средства ПВО в ночь на 3 октября уничтожили 113 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны
На фото: пострадавший дом в Белгородской области

Фото: @vvgladkov

Президент Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Теперь заключить контракты и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом

Президент Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Теперь заключить контракты и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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Военнослужащий 150-й гвардейской мотострелковой дивизии у танка Т-90 во время боевой работы на Кураховском направлении в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Боевая подготовка операторов ПТРК «Фагот» противотанкового подразделения Центрального военного округа в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Заряжание РСЗО «Ураган» бойцами Центрального военного округа ВС РФ на Авдеевском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 Центрального военного округа во время боевой подготовки в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ с котом на Запорожском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военнослужащий специального инженерно-саперного отряда имени генерала Д.М. Карбышева в зоне действия Южной группировки войск

Фото: Александр Река / ТАСС

Копия Знамени Победы и флаг России на одном из зданий Угледара после занятия города ВС РФ

Фото: РИА Новости

Танк Т-72 Центрального военного округа стреляет по позициям ВСУ на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

СКР обновил данные по ущербу от действий украинской армии в новых регионах и приграничье России. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, сейчас он оценивается в 7,8 млрд руб.
На фото: разрушенный спортивный центр в Макеевке (ДНР)

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Австралия выведет из эксплуатации 59 американских танков Abrams M1A1 после получения 75 новых машин — Abrams M1A2. 49 устаревших танков передадут Украине
На фото: танки M1A1 Abrams

Фото: Christian Carrillo / DVIDS

Восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в результате атаки украинского БПЛА на автобус в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

С начала августа освобождено около половины территории Курской области, ранее контролируемой ВСУ. Об этом 14 октября сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апты Алаудинов
На фото: баннеры с призывом на контрактную службу в Курске

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

После наступления украинской армии в Курской области было эвакуировано 112,3 тыс. человек, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, около 40 тыс. жителей отказались от эвакуации или уже вернулись домой

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали свыше 40 населенных пунктов. 12 человек были ранены, двое погибли
На фото: последствия обстрела города Шебекино

Фото: @vvgladkov

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (на фото) заявила, что президент РФ Владимир Путин не готов обсуждать с немецким канцлером Олафом Шольцем тему «мира на Украине». По ее словам, российская сторона отклонила предложения о переговорах с участием Германии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Правительство ЛНР сообщило об атаке БПЛА на нефтяную базу в городе Ровеньки. На базе произошло возгорание одного топливного резервуара

Фото: Правительство ЛНР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон» и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО России в ночь на 10 октября отражали атаку над семью регионами и Азовским морем. Всего было уничтожено 92 украинских БПЛА. Правительство Адыгеи сообщало о возгорании на военном объекте после атаки БПЛА. Глава республики Мурат Кумпилов сообщал об эвакуации поселка Родникового

Фото: @muratkumpilov

Встреча союзников Украины на авиабазе Рамштайн, запланированная на 12 октября, переносится на неопределенный срок. Немецкий журнал Spiegel писал, что мероприятие перенесли из-за отмены визита в Германию президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Джо Байдена отложил поездку из-за урагана «Милтон»
На фото: президент США Джо Байден выступает с речью о последствиях урагана «Милтон» в Вашингтоне

Фото: Reuters / Annabelle Gordon

Белгородские власти подняли втрое единовременную региональную выплату для новых контрактников Минобороны РФ — до 2,6 млн руб.
На фото: мобильный пункт набора на военную службу по контракту

Фото: Коммерсантъ / Евгений Березкин  /  купить фото

Поставки французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-5 Украине запланированы на январь–март 2025 года, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню 8 октября. По его словам, самолеты оснастят новым вооружением типа воздух—земля и средствами радиоэлектронной борьбы

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Уголовные дела о незаконном пересечении госграницы в Курской области расследуются в отношении 14 иностранных журналистов, сообщила ФСБ. В частности, недавно дела были возбуждены в отношении репортеров французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент (на фото) и швейцарского медиахолдинга CH Media Курта Пельды

Фото: France 24

Минобороны РФ опубликовало видео с ракетным ударом по порту Южный в Одесской области. С помощью ракетного комплекса «Искандер-М» был уничтожен контейнеровоз с боеприпасами, пишет российское военное ведомство

Фото: Министерство обороны РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров передал 100 «Джихад-машин», произведенных в регионе, для нужд специальной военной операции. Автомобили спроектированы на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко»

Фото: Грозный-информ

Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара российскими военными. Бои за город начались еще в конце 2022 года

Фото: РИА Новости

Новый генсек НАТО Марк Рютте (слева) прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он заявил, что страны контактной группы 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Средства ПВО в ночь на 3 октября уничтожили 113 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны
На фото: пострадавший дом в Белгородской области

Фото: @vvgladkov

Президент Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Теперь заключить контракты и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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