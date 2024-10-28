Инвестиции Ozon в логистический центр под Уфой превысили 4 млрд рублей

В пресс-службе маркетплейса Ozon сообщили, что с 5 ноября начнется отправка заказов из логистического центра под Уфой. В строительство хаба компания инвестировала более 4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Общая площадь объекта, расположенного в Благовещенском районе, составляет 60 тыс. кв. м. С выходом на полную мощность, склад ежесуточно будет обрабатывать более 660 тыс. заказов. Всего в логистическом комплексе возможно будет разместить около 18 млн товаров.

Застройщиком логистического центра выступает ООО «Оптово-распределительный центр Уфа», инвестором — ООО «Озон-Уфа». Строительство комплекса началось в августе 2023 года.

Идэль Гумеров