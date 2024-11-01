Конкурс проводится при поддержке Национальных проектов России и входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Зарегистрироваться можно на платформе герои.наука.рф, где размещены статьи и видеоэкскурсии о научных достижениях и открытиях российских ученых. В ходе конкурса участники будут решать специальные задания и проходить тематические квизы и квесты, а также отвечать на вопросы от партнеров.

«В прошлом сезоне студенты российских вузов составили более половины от общего числа участников конкурса. Мы видим, что ребята начинают рассматривать конкурс как возможность познакомиться с работой крупных технологических компаний, которые, в свою очередь, тоже заинтересованы в талантливых и креативных молодых специалистах»,— говорит министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Принять участие в состязании могут школьники и студенты от 10 до 22 лет. Конкурс будет проходить в пять этапов, каждый из которых включает в себя три типа заданий: «научный фан» (учитывается активность в соцсетях), «научный интерес» (веселые и несложные вопросы) и «научные устремления» (вопросы для знатоков).

Первый этап конкурса пройдет с 31 октября по 20 ноября, второй — с 21 ноября по 11 декабря, третий — с 12 по 18 декабря. С 21 по 29 декабря состоится полуфинал.

«Мы вновь приглашаем школьников и студентов в захватывающее путешествие в мир знаний. За прошедшие годы конкурс зарекомендовал себя как эффективная платформа для юных исследователей, которые готовы покорять новые научные вершины. В прошлом году в конкурсе приняли участие более 23 тыс. ребят со всей страны. Их научные открытия и исследовательский энтузиазм продемонстрировали огромный потенциал нашей молодежи»,— отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Финал пройдет в День российской науки — 8 февраля 2025 года — на базе нового кампуса МГТУ им. Н. Э. Баумана, созданного по нацпроекту «Наука и университеты». Три победителя конкурса пройдут стажировки в ведущих научно-образовательных центрах страны и получат дополнительные баллы при поступлении в один из крупнейших вузов России — МГТУ им. Н. Э. Баумана.

В 2024 году в конкурсе «Наука. Территория героев» приняли участие более 23 тыс. школьников и студентов, а финалистами стали 15 человек. Цель проекта — усилить интерес молодежи и подростков к современной науке путем вовлечения в профильную игру, познакомить с профессией ученого, показать ее реальную значимость и помочь заинтересованным молодым людям раскрыть свой карьерный потенциал.

Республика Башкортостан

Одна из победительниц четвертого сезона конкурса «Наука. Территория героев» Наталья Ершова прошла стажировку в Евразийском научно-образовательном центре мирового уровня (НОЦ), созданном по нацпроекту «Наука и университеты». В Уфимском федеральном исследовательском центре Российской академии наук Наталье удалось поближе познакомиться с работой медицинских генетиков. Особое внимание здесь уделяется исследованиям корреляций геномных изменений и онкологических заболеваний. Еще один проект, заинтересовавший Наталью Ершову,— влияние генома на темперамент человека.

Ректор Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ), практикующий хирург и академик РАН Валентин Павлов пригласил Наталью Ершову посетить операции, которые проводили в клинике университета с применением хирургического робота Да Винчи. Сотрудники подробно объясняли ход манипуляций и всего процесса.

Кроме того, в клинике БГМУ Наталья посетила современную лабораторию генетики с новейшим оборудованием: эти приборы позволяют выполнять различные этапы исследования ДНК, образцов опухолей в одном кабинете. Одна из разработок БГМУ —аллотрансплантат (ткань, пересаживаемая от одного человека другому), не вызывающий иммунного ответа у реципиента и способный прижиться без отторжения.

«Несомненно, поражает масштаб кампуса, который в скором времени откроется полностью. Девять основных корпусов, всецело посвященных передовому обучению и науке,— грандиозно!» — отмечает Наталья Ершова.

В конкурсе «Наука. Территория героев» девушка принимает участие уже третий год. По ее словам, с каждым сезоном статьи для изучения становятся все интереснее, а конкуренция растет, что непременно мотивирует на саморазвитие в научной области. Ежегодно проекты в полуфинале становятся масштабнее, а презентации — еще информативнее. Совсем скоро Наталья Ершова выпустит свою первую научную статью, за что во многом благодарит конкурс.

Пермский край

Еще один победитель прошлого сезона конкурса «Наука. Территория героев» — Дмитрий Мартьянов посетил Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование», созданный по нацпроекту «Наука и университеты».

Для Дмитрия было организовано знакомство с деятельностью центра. Ему показали разработки и перспективные проекты в нефтегазовой отрасли. Также победитель побывал на площадке Инженерного научно-испытательного полигона и посмотрел, как работают Центр цифрового месторождения, инженерный симулятор технологических процессов и система «Мобильный обходчик». Сотрудники Пермского НОЦ рассказали о работе лаборатории нефтепромысловой химии, продемонстрировали гидравлический стенд высокого давления Wax Flow Loop.

В Пермском политехническом университете, вузе—участнике НОЦ, Дмитрий Мартьянов познакомился с разработками в области сервисной робототехники, посетил лаборатории, где идет работа по проекту «Антропоморфный стоматологический робот-симулятор», и учебный центр Promobot.

Большое впечатление на Дмитрия произвела лаборатория клиники «Лайт». Ее сотрудники познакомили школьника с современным оборудованием и автоматизированными процессами лабораторной диагностики. Там Дмитрию Мартьянову удалось самостоятельно провести ПЦР-тестирование, взять анализ на группу крови и провести посев на микробиоту. В завершение Дмитрий посетил крупнейший в России частный технопарк Morion Digital и побывал на производстве человекоподобных роботов «Промобот».

«В Пермском НОЦ я обучался фотонике, биоинженерии, бактериологии. Это было нереально познавательно, я узнал очень много нового, поэтому каждому желаю хотя бы раз попробовать поучаствовать в конкурсе и окунуться в настоящую атмосферу науки!» — поделился Дмитрий Мартьянов.

Нижний Новгород

Елизавета Гарифуллина, третья победительница прошлого сезона, посетила Нижегородский научно-образовательный центр мирового уровня, который создан по национальному проекту «Наука и университеты».

В лаборатории Института травматологии и ортопедии Университетской клиники Елизавете рассказали о современных средствах реабилитации пациентов, показали оборудование для безопасного исследования скелета человека как в статике, так и в движении. По словам Лизы, в этот день мир биомеханики открылся для нее с новой стороны.

Как будущего медицинского работника Елизавету особенно вдохновило посещение Института биологии старения, где ей рассказали о методах определения биологического возраста человека, важности этого показателя. Девушка смогла сама пройти некоторые исследования для определения своего биологического возраста.

В центре реабилитации победительница узнала о современных методах восстановления пациентов после травм и заболеваний. Особое внимание уделялось мультидисциплинарному подходу, где работают врачи разных специальностей: физиотерапевты, психологи, логопеды и другие. Елизавета наблюдала за процессом реабилитации и поняла, как важно не только физическое восстановление, но и эмоциональная поддержка пациентов.

«Моя стажировка в Нижегородском НОЦ стала не только возможностью углубить свои знания, но и источником вдохновения для дальнейшего обучения и профессионального роста. Я вернулась с новыми идеями и мотивацией продолжать исследовать мир науки и медицины!» — поделилась победительница конкурса.

В 2023 году в конкурсе «Наука. Территория героев» приняли участие более 23 тыс. школьников и студентов, в финал вышли 15 юных исследователей.

Подготовлено при поддержке национального проекта «Наука и университеты»